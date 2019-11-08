Трамп заявил о желании побывать на параде 9 Мая в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы присутствовать в Москве 9 мая 2020 года на торжествах по случаю Дня Победы.

«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом [визите] подумаю. Президент [России Владимир] Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания [Великой Отечественной] войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона посетить Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Оба положительно отреагировали на приглашение.

Также приглашение ранее получили канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премье-министр Великобритании Борис Джонсон.