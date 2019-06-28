Путин пригласил Макрона на празднование 75-летия Победы в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил французского лидера Эммануэля Макрона посетить Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.



«Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь, хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию победы во Второй мировой войне», — сказал Путин.

Как пишет «РИА Новости», в начале встречи на саммите G20 Макрон сказал Путину на русском «привет».

Ранее Путин на День Победы в 2020 году пригласил также президента США Дональда Трампа. Тот положительно отнесся к этому приглашению.