Россия пригласила Бориса Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы

Россия направила лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону приглашения на празднование в следующем году 75-й годовщины Победы.

Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил французского лидера Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа посетить Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Оба положительно отреагировали на приглашение.

Также приглашение ранее получили канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин.