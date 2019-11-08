Роман Рукавишников: «Мы приехали в «Ак Барс» только за Кубком»

Защитник «Ак Барса» Роман Рукавишников прокомментировал свой переход из питерского СКА в казанский клуб.

— Приехали с боевым настроением, только за Кубком. Уже поднимал его над головой — знаю, что это такое и что нам по силам это сделать. Приехали накануне вечером, освоиться пока не успели. Благо знаю ребят в команде, уже были знакомы, поэтому как-то легче.

— С каким настроением восприняли этот обмен?

— Только с позитивом.

— Вы уже играли в этом сезоне против «Ак Барса». Насколько вам подходит система Квартальнова?

— Вполне подходит. Хоккей Дмитрия Вячеславовича я знаю давно, знаком с ним.

— Общались ли уже с тренерским штабом и главным тренером?

— Успели только поздороваться, сейчас провели тренировку. Основной разговор, наверное, будет позже, поскольку недавно прилетели. Так что все впереди.

— Как прошла первая тренировка с новой командой?

— Пока еще все на эмоциях от перехода, если честно.

— Вы приехали в «Ак Барс» вместе с Виктором Тихоновым, Олег Ли чуть раньше переехал в Казань. Насколько это поможет в плане адаптации?

— Это, конечно, помогает, но мы со многими ребятами в сборной пересекались. Надеюсь, коллектив примет меня хорошо, — приводит слова Рукавишникова пресс-служба клуба.