В Казани пройдет лекция об искусственном интеллекте и музыке

Завтра, 10 ноября, в казанском Центре современной культуры «Смена» стартует серия научно-популярных лекций «Больше, чем музыка», в рамках которых расскажут о музыке и звуковых практиках с позиции гуманитарных и естественно-научных дисциплин. Начало — в 18.00.



Первая лекция будет называться «Искусственный интеллект и музыка». На ней расскажут о том, как стало возможным сочинять музыку с помощью компьютера, какие принципы машинного обучения при этом применяются и сможет ли компьютер заменить человека в написании музыки. Спикером станет инженер-исследователь в лаборатории робототехники Университета Иннополис Павел Хакимов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Лекции проводятся по предварительной программе Зимнего книжного фестиваля в «Смене», который состоится 14 и 15 декабря. В этом году организаторы планируют сделать акцент на музыке. Поэтому казанцев будут ждать встречи с известными писателями, музыкантами, музыкальными журналистами и критиками, учеными и другими деятелями культуры.