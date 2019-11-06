Стало известно, когда в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль

14 декабря с 14:00 до 20:00 и 15 декабря с 12:00 до 20:00 в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится Зимний книжный фестиваль.

Мероприятие разделят на несколько блоков. На отдельной площадке пройдет ярмарка, где будут представлены 60 независимых гуманитарных и детских издательств со всей России.

Также состоятся лекции, творческие встречи, мастер-классы. В этом году организаторы планируют сделать акцент на музыке. Поэтому казанцев будут ждать встречи с известными писателями, музыкантами, музыкальными журналистами и критиками, учеными и другими деятелями культуры, передает пресс-служба мэрии Казани.