Туктамышева стала четвертой в короткой программе на этапе Гран-при в Китае

На проходящем в Китае четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины показали свои короткие программы.

По итогам прокатов уроженка Ижевска Елизавета Туктамышева заняла четвертое место. Россиянка упала с тройного акселя и сдвоила тулуп в каскаде после тройного флипа.

Первой стала Анна Щербакова, подопечная тренера Этери Тутберидзе, показавшая свой личный рекорд по очкам — 73,51. Вторую позицию занимает японка Сатоко Мияхара (68,91), третья — Эмбер Гленн (67,69) из США. Еще одна россиянка — Софья Самодурова (63,99) после короткой программы идет на пятой строчке.

Завтра фигуристки выступят с произвольными номерами.

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 73,51 (личный рекорд).

2. Сатоко Мияхара (Япония) — 68,91.

3. Эмбер Гленн (США) — 67,69.

4. Елизавета Туктамышева (Россия) — 65,57.

5. Софья Самодурова (Россия) — 63,99.

6. Марин Хонда (Япония) — 61,73.

7. Ю Ен (Южная Корея) — 61,49.