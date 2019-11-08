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Туктамышева стала четвертой в короткой программе на этапе Гран-при в Китае

14:23, 08.11.2019
Туктамышева стала четвертой в короткой программе на этапе Гран-при в Китае
Фото: sport24.ru

На проходящем в Китае четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины показали свои короткие программы.

По итогам прокатов уроженка Ижевска Елизавета Туктамышева заняла четвертое место. Россиянка упала с тройного акселя и сдвоила тулуп в каскаде после тройного флипа.

Первой стала Анна Щербакова, подопечная тренера Этери Тутберидзе, показавшая свой личный рекорд по очкам — 73,51. Вторую позицию занимает японка Сатоко Мияхара (68,91), третья — Эмбер Гленн (67,69) из США. Еще одна россиянка — Софья Самодурова (63,99) после короткой программы идет на пятой строчке.

Завтра фигуристки выступят с произвольными номерами.

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 73,51 (личный рекорд).
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 68,91.
3. Эмбер Гленн (США) — 67,69.
4. Елизавета Туктамышева (Россия) — 65,57.
5. Софья Самодурова (Россия) — 63,99.
6. Марин Хонда (Япония) — 61,73.
7. Ю Ен (Южная Корея) — 61,49.

СпортФигурное катание
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