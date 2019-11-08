Хоккеист Шарипзянов сказал, что только в шутку мечтал забить за сборную

Защитник сборной России Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение от Финляндии (3:4) в матче Кубка Карьялы.

«Хороший матч, но проиграли, пропустили ненужные голы: в меньшинстве и тот же буллит. Рад, что забил первый гол за сборную. Начал матч скомкано, но потом старался просто играть в свой хоккей, помогать команде. Считаю, что мы были сильнее, просто не забили свои моменты. Должны были выигрывать, мы выглядели лучше, но счет — на табло.



Я всегда стараюсь подключаться в атаку, и здесь тренеры говорили идти четвертым, если момент есть. Антон Бурдасов отдал отличную передачу, осталось только бросить. Если честно, думал, но только в шутку, конечно, что забью в первой игре за сборную. А получилось так, что уже во второй смене забил.

В моменте, где я нарушил права на Сакари Маннинене и он реализовал буллит, мы не подстраховали друг друга с Артемом Зубом», — сказал Шарипзянов.

Матч с финнами стал для защитника «Нефтехимика» Шарипзянова дебютным в форме сборной России. Хоккеист отметился заброшенной шайбой и заработанным буллитом возле своих ворот, который был реализован форвардом «Салавата Юлаева» Сакари Манниненом.