В Татарстане мать с помощью суда лишила подростка права распоряжаться своими доходами

В Татарстане суд по иску матери лишил подростка права самостоятельного распоряжения доходами.

Так, суд первой инстанции удовлетворил заявление жительницы Казани, которая потребовала лишить ее 16-летнего сына права самостоятельно распоряжаться своими доходами и заключать различного рода сделки.

Она пояснила, что юноша не может разумно это делать из-за наличия психического расстройства.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, суд может, по ходатайству одного из родителей или опекунов, лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет правом распоряжаться личными доходами за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме.

«В связи с этим Верховный суд Республики Татарстан по представлению прокурора изменил решение районного суда, исключив из него формулировку об ограничении несовершеннолетнего права на совершение различного рода сделок», — сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.