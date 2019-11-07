Бывший замглавы Минсельхозпрода РТ стал ректором ТИПКА

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов стал ректором Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА). Его представил коллективу вуза глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

Он назначен вместо Николая Якушкина. Зяббаров выразил благодарность экс-ректору за плодотворную работу и обратил внимание на то, что коллектив института занял второе место среди вузов системы ДПО по итогам 2018 года.

В задачи нового ректора входит дальнейшее тесное сотрудничество с республиканским министерством, соседними регионами, эффективными хозяйствами. Также, по словам Зяббарова, при подготовке руководителей и специалистов в программах обучения необходимо больше уделять внимания вопросам цифровизации АПК, экспорта, инновационным технологиям, передает пресс-служба института.

Ранее сообщалось, что в Казани Верховный суд РТ сократил срок экс-проректору ТИПКА на три месяца за продажу липовых и настоящих дипломов ТИПКА, КГМУ, КХТИ и КАИ. В колонии общего режима ей предстоит провести 3 года и 3 месяца.



Подробнее о деле — в материале «Реального времени».