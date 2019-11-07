Словарь Collins назвал слово года

Британский толковый словарь Collins выбрал свое словосочетание 2019 года. По мнению лингвистов, главным символом этого года стало словосочетание «климатическая забастовка» (climate strike).

По определению словаря, климатической забастовкой можно назвать действия граждан, когда они прогуливают работу или учебу, чтобы присоединиться к акциям за борьбу с изменением климата на Земле. Здесь можно проследить связь с Гретой Тунберг — шведской школьницей, ставшей лицом экоактивизма в этом году.

Отмечается, что впервые это словосочетание применили журналисты, рассказывая о протестах в Париже в 2015 году. Тогда активисты выступали из-за Конференции ООН по изменению климата и требовали от политиков более решительных действий по защите окружающей среды.

В прошлом году словарь Collins выбрал главным словом выражение «одноразовый» (single-use), в 2017-м словом года стало выражение «фейковые новости» (fake news).