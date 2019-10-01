Грету Тунберг пригласили в Госдуму

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Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить с речью в Государственной думе перед российской молодежью. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.

«...Мне известна обеспокоенность молодежи России о проблемах глобальной экологии и о том, как порой сложно бывает взрослым политикам прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах. Мы, как представители молодого поколения, не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату», — цитирует «РИА Новости» письмо министра.

Власов также подчеркнул, что является самым молодым депутатом Госдумы. Он восхитился силой воли и энергией, с которой экоактивистка борется за спасение планеты.

Также депутат направил письмо послу Швеции в России Малене Мард. В нем он попросил оказать помощь в передаче и переводе содержания данного письма.

Грета Тунберг стала известна тем, что начала приходить к Шведскому парламенту вместо учебы и требовать активных действий от властей. Ее предложение устраивать аналогичные забастовки школьников каждую пятницу нашло поддержку в мире. Кроме того, она выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что более 4 млн человек из 163 стран мира приняли участие в климатической забастовке с требованием к правительствам принять срочные меры по спасению окружающей среды.