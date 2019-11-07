Жена хоккеиста Тихонова в «Инстаграме»: «Привет, «Ак Барс»

Жена хоккеиста СКА Виктора Тихонова-младшего Евгения в своем «Инстаграме» попрощалась с Санкт-Петербургом и поприветствовала казанский «Ак Барс».



«Все мы хотим поблагодарить всех вас за огромную поддержку, любовь к нашей семье. За последние семь сезонов в СКА мы повстречали очень много хороших людей. Да и наши дети — практически коренные петербуржцы и любят этот город как родной. Крепко всех обнимаем! До встречи на льду. Привет, «Ак Барс», — написала Тихонова.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова.