Жена хоккеиста Тихонова в «Инстаграме»: «Привет, «Ак Барс»
Жена хоккеиста СКА Виктора Тихонова-младшего Евгения в своем «Инстаграме» попрощалась с Санкт-Петербургом и поприветствовала казанский «Ак Барс».
«Все мы хотим поблагодарить всех вас за огромную поддержку, любовь к нашей семье. За последние семь сезонов в СКА мы повстречали очень много хороших людей. Да и наши дети — практически коренные петербуржцы и любят этот город как родной. Крепко всех обнимаем! До встречи на льду. Привет, «Ак Барс», — написала Тихонова.
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Все МЫ хотим поблагодарить всех ВАС за огромную поддержку любовь к нашей семье за последние 7 сезонов в СКА мы повстречали очень много хороших людей. Да и наши дети практически коренные Петербуржцы и любят этот город, как родной крепко всех обнимаем! До встречи на льду // привет @hcakbars
Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова.СпортХоккей Татарстан
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