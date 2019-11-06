«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

«Ак Барс» готовит обмен с питерским СКА, сообщает «Чемпионат».

По условиям возможной сделки защитник казанцев Игорь Ожиганов перейдет в стан питерской команды. В обратном направлении проследуют игрок обороны Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов-младший.

Перед нынешним сезоном 27-летний Ожиганов перешел в «Ак Барс». Права на хоккеиста были обменены на нападающего Иржи Секача. За казанцев Ожиганов сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив одну шайбу и сделав семь передач, его показатель полезности «+10».



Игорь Рукавишников (27 лет) в 22 матчах за СКА в сезоне-2019/2020 отдал две голевые передачи, заработав показатель полезности «-6». Тихонов (31 год) в этом сезоне провел 9 матчей, забив 1 гол при полезности «-1».