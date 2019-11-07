Aston Martin выпустил свой первый мотоцикл

Английский бренд люксовых авто Aston Martin представил первый в своей истории мотоцикл AMB 001. Стоимость этого агрегата будет начинаться от $120 тысяч без учета НДС.

Серия станет лимитированной. Для начала планируется выпустить 100 мотоциклов. Первые поставки планируется начать в конце 2020 года, сообщает Business insider.

Aston Martin выпустил свой первый мотоцикл совместно с Borough Superior. «Железный конь» на самом деле выполнен из углепластика.

«На выходе у нас получился по-настоящему красивый мотоцикл, дизайнерское и инженерное произведение искусства», — сказал исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Марек Райхман.

Ранее сообщалось, что Aston Martin DBX стал одной из моделей, принесших создателям наибольшую прибыль.