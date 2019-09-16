Эксперты назвали автомобили, которые принесли наибольшую прибыль производителям

Восьмое поколение Porsche 911, выпущенное в конце 2018 года, стало самым прибыльным автомобилем 2019 года.

На этот автомобиль пришлось 29% всей выручки Porsche AG в этом году, говорится в исследовании Bloomberg Intelligence, куда также входят прогнозы продаж 2020 года.

Также в число прибыльных вошли автомобили Aston Martin DBX (21%), BMW X5 2018 года выпуска, Mercedes-Benz GLE (по 16%) и Ferrari F8 Tributo (11%).

Ранее Porsche показал первый серийный электромобиль бренда. На презентациях в Германии, Канаде и Китае были представлены модели Taycan Turbo и Taycan Turbo S.