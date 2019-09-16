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Эксперты назвали автомобили, которые принесли наибольшую прибыль производителям

09:44, 16.09.2019
Эксперты назвали автомобили, которые принесли наибольшую прибыль производителям
Фото: commons.wikimedia.org

Восьмое поколение Porsche 911, выпущенное в конце 2018 года, стало самым прибыльным автомобилем 2019 года.

На этот автомобиль пришлось 29% всей выручки Porsche AG в этом году, говорится в исследовании Bloomberg Intelligence, куда также входят прогнозы продаж 2020 года.

Также в число прибыльных вошли автомобили Aston Martin DBX (21%), BMW X5 2018 года выпуска, Mercedes-Benz GLE (по 16%) и Ferrari F8 Tributo (11%).

Ранее Porsche показал первый серийный электромобиль бренда. На презентациях в Германии, Канаде и Китае были представлены модели Taycan Turbo и Taycan Turbo S.

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