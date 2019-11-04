Гидрометцентр зафиксировал рекордные отклонения от средних температур в двух точках России

Гидрометцентр РФ зафиксировал рекордные отклонения от средних температур в октябре в двух точках страны. Эти места расположены на Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле в Арктике.

По данным экспертов, в октябре отклонения в сторону потепления в этих зонах составили до +8 градусов и стали самыми значительными за всю историю наблюдений.

В целом по стране октябрь также оказался теплее, чем тот же период за прежние рекордные годы — 2016 и 2018 гг., однако только на 0,1 градуса.

Ранее в Гидрометцентре России допустили, что 2019 год может стать самым теплым в истории.

