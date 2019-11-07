В Казани госрегистратора заподозрили в посредничестве взяткам

Фото: "Реальное время"

Следком заподозрил в мошенничестве и посредничестве взяткам в крупном размере замначальника отдела управления Росреестра по РТ Светлану Рахматуллину. Она стала новой фигуранткой дела о земельных хищениях, по которому ранее привлекли замглавы управления Росреестра Аду Зайдуллину.



По данным источников «Реального времени», в новом деле госрегистратора фигурируют три передачи денежных средств на общую сумму около 1 млн рублей. Силовики считают, деньги передавались за помощь с регистрацией незаконно отчуждаемых муниципальных участков.

Рахматуллину задержали еще на прошлой неделе. Следователи просили суд взять ее под стражу, однако суд избрал подозреваемой домашний арест.

Напомним, расследование земельного дела началось в феврале этого года. К осени оно выросло до 11 эпизодов мошенничества и покушения на таковое с ущербом свыше 10 млн рублей. По делу вместе с Рахматуллиной привлекаются 10 человек, включая бывшего техника АО «Бюро технической инвентаризации РТ» Марину Мазитову, председателя ЖСК «Заря-28» Артура Акчурина и ведущего юрисконсульта БТИ РТ Марию Чинахову.

Подробности нового дела — в материале «Реального времени».