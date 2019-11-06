Спелеологи предложили благоустроить гипсовый рудник вместо Юрьевской пещеры в Татарстане — видео

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Спелеологи осторожно отнеслись к планам по благоустройству Юрьевской пещеры в Татарстане, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, что на данный момент разрабатывается проект благоустройства и создания туристической инфраструктуры на территории пещер. Работы должны быть проведены в 2020—2021 годах. Стоимость работ станет известна после разработки.

«Подготовка пещеры к использованию предполагает определенные технические работы, то есть укрепление сводов, расширение проходов. Все это естественно будет наносить урон этому памятнику, — сказал спелеолог, научный сотрудник Набережночелнинского педагогического университета Алексей Гунько.

В качестве альтернативы специалисты предлагают обустроить гипсовый рудник — он находится рядом с пещерой и сюда тоже любят заходить туристы.

Подробнее о благоустройстве пещер читайте в материале «Реального времени».