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Спелеологи предложили благоустроить гипсовый рудник вместо Юрьевской пещеры в Татарстане — видео

19:16, 06.11.2019
Спелеологи предложили благоустроить гипсовый рудник вместо Юрьевской пещеры в Татарстане — видео
Фото: скриншот

Спелеологи осторожно отнеслись к планам по благоустройству Юрьевской пещеры в Татарстане, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, что на данный момент разрабатывается проект благоустройства и создания туристической инфраструктуры на территории пещер. Работы должны быть проведены в 2020—2021 годах. Стоимость работ станет известна после разработки.

«Подготовка пещеры к использованию предполагает определенные технические работы, то есть укрепление сводов, расширение проходов. Все это естественно будет наносить урон этому памятнику, — сказал спелеолог, научный сотрудник Набережночелнинского педагогического университета Алексей Гунько.

В качестве альтернативы специалисты предлагают обустроить гипсовый рудник — он находится рядом с пещерой и сюда тоже любят заходить туристы.

Подробнее о благоустройстве пещер читайте в материале «Реального времени».

Справка

Юрьевская пещера расположена неподалеку от Камского Устья. Здесь находится старейший в Европе гипсовый рудник. Это единственная пещера в Татарстане, доступная для посещения туристами.

Общество Татарстан
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