В Казани модернизируют самолет-разведчик, устанавливая на него цифровые фотоаппараты вместо пленочных

Процесс модернизации воздушного разведчика Ту-214ОН в Казани практически завершен. Главным изменением станет замена цифровых фотоаппаратов на пленочные.

Как рассказал главный конструктор авиационных систем наблюдения «Открытое небо» концерна «Вега» Владимир Медведев, на новые казанские Ту-214 установили цифровые фотоаппараты, в то время как на других используются пленочные. Кроме того, самолет оборудовали локатором бокового обзора, у которого допустимое разрешение составляет 3 метра.

Съемка ведется в автоматическом режиме, операторам остается только включать аппаратуру в нужной конфигурации. Максимальную взлетную массу самолета увеличили до 110 750 кг, а дальность полета теперь составляет 7 200 км, передает телеканал «Звезда».

Кроме Ту-214ОН был модернизирован и дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-22М3, однако о деталях перевооружения производители рассказывать не стали. Известно только, что они намерены повысить боевую эффективность за счет применения нового прицельного комплекса и радиотехнических средств.