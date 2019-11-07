Татарстан вошел в десятку самых популярных для новогоднего отдыха регионов РФ

Татарстан занял восьмое место в рейтинге популярных регионов России для новогоднего отдыха на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.

Средние траты семьи на проживание в РТ в сутки составят 3 817 рублей. Среднее число забронированных ночей составило 3,4.

Места с первое по седьмое заняли Крым, Краснодарский край, Ленинградская, Московская области, Карелия, Кемеровская, Тверская области. Девятое и десятое место заняли Ставропольский край и Ярославская область

Ранее сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань. Столица Татарстана заняла четвертое место — после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. На пятом месте оказался Великий Устюг.