Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции республики.

Глава региона отметил, что принятие в 1992 году Конституции РТ «сыграло определяющую роль в становлении современной правовой системы, оказало благотворное влияние на общественно-политическое развитие республики».

Он обратил внимание на то, что Конституция республики установила эффективную систему разделения властей, в которой широкие права президента, парламента, правительства и органов местного самоуправления создают правовые предпосылки для их слаженной работы во имя процветания республики и роста благосостояния ее жителей.

«Единство действий власти опирается на устойчивое доверие татарстанцев, подкреплено сотрудничеством с общественными объединениями, развивающимися институтами гражданского общества», — отметил Рустам Минниханов.

Он также подчеркнул, что Татарстан вносит заметный вклад в укрепление могущества России и стал признанной площадкой проведения мировых и всероссийских форумов, передает слова главы Татарстана пресс-служба.

«Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Республики Татарстан! Пусть каждый прожитый день приносит удовлетворение от плодов труда, радость искреннего общения, новые знания и опыт. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! С праздником!», — заключил президент Республики.

