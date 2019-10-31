Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах

Министерство здравоохранения России сообщило об уменьшении числа врачей в 55 регионах по итогам 2018 года.



Наиболее негативную динамику показал Чукотский автономный округ, где число врачей сократилось на 5,3%, с 341 до 323. Далее идет Республика Алтай, там число врачей сократилось на 4,4%, с 858 до 820 человек. В топ-5 также вошли Псковская область (сокращение на 4,2%), Костромская область (3,8%) и Калмыкия (3,5%).

Еще в 30 регионах врачей стало больше. Так, в Ненецком автономном округе отмечен рост их числа на 4,5%, со 177 до 185 работников, пишет ТАСС.

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