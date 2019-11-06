Татарстан вошел в число регионов с самым опасным стилем вождения

Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов с самым опасным стилем вождения. Самыми опасными оказались Чечня и Ингушетия.

Наиболее безопасным регионом стала Омская область. Также в числе субъектов России с безопасным вождением оказались Новосибирская, Самарская, Архангельская и Костромская области, Ненецкий АО и Москва.

Эксперты подметили, что качество вождения оказалось прямо пропорционально уровню жизни населения и доле дорог с твердым покрытием. Риск попасть в аварию в значительной мере оказался связан с такими показателями, как доля городского населения, протяженность дорог, уровень безработицы, обеспеченность общественным транспортом.

Кроме того, специалисты выделили группы автомобилистов с характерными стилями вождения. Например, «типичный городской водитель» часто ездит с детьми или по семейным нуждам, редко перемещается по ночам и чаще ездит с небольшой скоростью. По большей части он аккуратно добирается с работы домой и обратно.

В «группе выходного дня» оказались автомобилисты, которые нечасто садятся за руль. Им не нужно регулярно пользоваться машиной, поэтому они реже попадают в аварии. Среди них много начинающих водителей.

Третья группа — «активные городские водители» , которые часто ездят по городу, стоят в пробках и нечасто ускоряются на дороге. «Это автолюбители, «ездящие в булочную на машине», — описывают их авторы исследования. У них средняя аварийность.

Для водителей с самым большим недельным пробегом — «дальнобойщикам» — характерны хорошие навыки вождения, редкие ускорения и при этом самая высокая средняя и максимальная скорость. Они часто совершают поездки через несколько регионов, они также входят в группу со средним уровнем аварийности.

И, наконец, «живущие на колесах» — это водители, которым приходится проводить много времени в машине в пределах своего региона. Они часто работают за 100—200 км от дома, зачастую это профессиональные водители. У них наиболее высокая аварийность, передает РБК.

