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В колледжах и вузах может появиться новый предмет

07:51, 06.11.2019 1
В колледжах и вузах может появиться новый предмет
Фото: realnoevremya.ru

Общероссийский народный фронт выступил с идеей ввести в программы среднего и высшего образования дисциплины по теме «Операционная эффективность».

Данный предмет должен научить студентов делать больше за то же время, использовать технологии для повышения производительности и не размениваться на бесполезные задачи. Преподавать новую дисциплину пока готовы только будущим менеджерам и управленцам.

Разработкой программы займется рабочая группа при Минэкономразвития, пишут «Известия». По информации издания, министерство уже организовало курс дополнительного образования «Лидеры производительности» в подведомственной Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).

Кроме того, в Минэкономразвития считают необходимым создать рабочую группу, в которую войдут представители ведущих вузов страны, ОНФ и ВАВТ для продолжения сотрудничества в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Минтруда России начнет отслеживать судьбу выпускников вузов, техникумов, колледжей со следующего года. Ведомство будет смотреть, в какие сферы экономики они пошли и сколько зарабатывают.

ОбществоОбразование
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 ноя
    Ну что за бред? А все остальные предметы не на то же нацелены. И кто будет эффективными манагерами, продвигающими это в массы?
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