Минтруда начнет отслеживать судьбу выпускников

Минтруда России начнет отслеживать судьбу выпускников вузов, техникумов, колледжей со следующего года. Ведомство будет смотреть, в какие сферы экономики они пошли и сколько зарабатывают.

Наблюдать за карьерной траекторией выпускников будут в течение нескольких лет после окончания учебы. Отмечается, что все наблюдения будут деперсонифицированы.

Мониторинг будет проводить Минтруда России совместно с Рособрнадзором, Пенсионным фондом и Рострудом.

Для наблюдения будут использоваться следующие источники информации: федеральный реестр документов об образовании (оператор — Рособрнадзор), данные о трудовой деятельности граждан (ПФР) и имеющихся вакансиях (сайт «Работа в России», оператор — Роструд).

Например, из Федерального реестра документов об образовании будет известно об образовании человека — где учился, какую специальность получил. К этим данным добавятся сведения о трудоустройстве выпускника — где и кем работает, как долго, сколько зарабатывает.

Далее информация деперсонифицируется и на базе общероссийской базы вакансий «Работа в России» позволяет сформировать ряд интегральных показателей

В Минтруда пояснили, что данный сервис нужен для повышения информированности о ситуации на рынке труда работников и работодателей, а также для понимания абитуриентов, какой профессии лучше обучиться, и повышения эффективности трудоустройства выпускников, передает пресс-служба Министерства образования РТ.

Ранее Минобрнауки РФ повысило баллы ЕГЭ для 252 вузов.