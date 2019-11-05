Лига чемпионов. «Зенит» дома уступил немецкому «Лейпцигу»

«Зенит» в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу в домашнем матче уступил немецкому «Лейпцигу» — 0:2.

Гости открыли счет в добавленное к первому тайму время, цели достиг удар полузащитника Диего Демме. Во второй половине встречи «Лейпциг» усилиями Марселя Забитцера увеличили свое преимущество.

Для «Зенита» это уже второе поражение от немецкой команды на групповой стадии. После четырех матчей питерский клуб идет на промежуточном втором месте группы G.

Лига чемпионов. Групповой раунд.

4-й тур.

«Зенит» (Россия) — «Лейпциг» (Германия) — 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1, 45 — Демме, 0:2, 63 — Забитцер (Форсберг).