Госдума поддержала воссоздание вытрезвителей в России
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании в регионах вытрезвителей, предназначенных для помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Также в первом чтении была принята поправка в закон «О полиции», которая дает полицейским право доставлять пьяных из общественных мест не только в медицинские организации, но и в специализированные учреждения, сообщает пресс-служба ГД.
Напомним, законопроект о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей был внесен в Госдуму в мае.
Стоит отметить, что вытрезвители перестали существовать на федеральном уровне с 2011 года. О возрождении системы вытрезвителей в правительстве РФ говорят уже несколько лет. Часть подобных учреждений сохранилась. Так, вытрезвители существуют в Татарстане.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым