Госдума поддержала воссоздание вытрезвителей в России

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании в регионах вытрезвителей, предназначенных для помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Также в первом чтении была принята поправка в закон «О полиции», которая дает полицейским право доставлять пьяных из общественных мест не только в медицинские организации, но и в специализированные учреждения, сообщает пресс-служба ГД.



Напомним, законопроект о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей был внесен в Госдуму в мае.

Стоит отметить, что вытрезвители перестали существовать на федеральном уровне с 2011 года. О возрождении системы вытрезвителей в правительстве РФ говорят уже несколько лет. Часть подобных учреждений сохранилась. Так, вытрезвители существуют в Татарстане.