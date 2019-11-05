Нападающий СКА Бурдасов назначен капитаном сборной России

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Капитаном сборной России по хоккею на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла станет нападающий питерского СКА Антон Бурдасов. Об этом на встрече с журналистами сообщил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.

«Капитан — Бурдасов», — сказал Кудашов.

Напомним, после окончания сезона-2018/2019 Бурдасов ушел из «Салавата» и подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ «Эдмонтоном», но не смог закрепиться в составе команды. После этого хоккеист перешел в питерский СКА.