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Нападающий СКА Бурдасов назначен капитаном сборной России

17:52, 05.11.2019
Нападающий СКА Бурдасов назначен капитаном сборной России
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Капитаном сборной России по хоккею на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла станет нападающий питерского СКА Антон Бурдасов. Об этом на встрече с журналистами сообщил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.

«Капитан — Бурдасов», — сказал Кудашов.

Напомним, после окончания сезона-2018/2019 Бурдасов ушел из «Салавата» и подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ «Эдмонтоном», но не смог закрепиться в составе команды. После этого хоккеист перешел в питерский СКА.

СпортХоккей
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