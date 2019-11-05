Казанское «Динамо» по бенди начало сезон с победы над «Сибсельмашем»
«Динамо-Казань» в матче первого тура чемпионата России по хоккею с мячом в гостях обыграло «Сибсельмаш» (3:0).
Казанцы открыли счет на 29-й минуте матча, когда точный удар удался Ларионову. В конце второго тайма Ибрагимов и Артюшин довели игру до разгрома.
Вратарь «Динамо-Казань» Темников оставил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышло превью нового сезона Суперлиги по хоккею с мячом для казанской команды.
«Сибсельмаш» Новосибирск — «Динамо-Казань» — 0:3 (0:1)
Голы: Ларионов, 29 (0:1); Ибрагимов, 74 (0:2); Артюшин, 85 (0:3).
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