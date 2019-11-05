Казанское «Динамо» по бенди начало сезон с победы над «Сибсельмашем»

«Динамо-Казань» в матче первого тура чемпионата России по хоккею с мячом в гостях обыграло «Сибсельмаш» (3:0).

Казанцы открыли счет на 29-й минуте матча, когда точный удар удался Ларионову. В конце второго тайма Ибрагимов и Артюшин довели игру до разгрома.

Вратарь «Динамо-Казань» Темников оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышло превью нового сезона Суперлиги по хоккею с мячом для казанской команды.

«Сибсельмаш» Новосибирск — «Динамо-Казань» — 0:3 (0:1)

Голы: Ларионов, 29 (0:1); Ибрагимов, 74 (0:2); Артюшин, 85 (0:3).