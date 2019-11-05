Путин назначил нового посла России в Британии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Келина послом России в Великобритании и Северной Ирландии. Он сменил Александра Яковенко, занимавшего этот пост с 2011 года.

Ранее Келин был главой департамента общеевропейского сотрудничества МИД, в 2011—2015 годах работал постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

Стоит отметить, что в мае этого года Великобритания также сменила посла в России. Им стала Дебора Броннерт, которая до февраля 2019 года занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Британии. Она вступит в должность посла в январе 2020 года.