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Путин назначил нового посла России в Британии

17:11, 05.11.2019
Путин назначил нового посла России в Британии
Фото: osce.mid.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Келина послом России в Великобритании и Северной Ирландии. Он сменил Александра Яковенко, занимавшего этот пост с 2011 года.

Ранее Келин был главой департамента общеевропейского сотрудничества МИД, в 2011—2015 годах работал постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

Стоит отметить, что в мае этого года Великобритания также сменила посла в России. Им стала Дебора Броннерт, которая до февраля 2019 года занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Британии. Она вступит в должность посла в январе 2020 года.

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