Новым послом Великобритании в России назначена Дебора Броннерт

Новым послом Великобритании в России назначена Дебора Броннерт, которая до февраля 2019 года занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Британии.

В пресс-службе посольства Британии уточнили, что Броннерт вступит в должность посла в январе 2020 года.



До работы директором по экономическим и глобальным вопросам МИД Британии Броннерт занимала должность директора по экономическим и консульским вопросам, а с 2011 по 2014 год работала послом в Зимбабве. Кроме того, с 2002 по 2005 год она занимала пост советника по экономическим и торговым делам в Москве.



Ранее СМИ писали, что Россия летом 2019 года сменит посла в Великобритании. Вместо Александра Яковенко эту должность может занять глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

