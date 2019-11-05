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Глава департамента судейства РФС опроверг слухи о конфликте с «Уфой»

15:03, 05.11.2019
Глава департамента судейства РФС опроверг слухи о конфликте с «Уфой»
Фото: Спорт-Экспресс

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал об отсутствии конфликта с руководством ФК «Уфа».

«Дюков мне свою позицию обозначил, она не поменялась. Одним Егоровым в РФС станет меньше? Меня что, убьют?

Что касается моих отношений с Газизовым (генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым), то у меня со всеми клубами ровные отношения. Если приходит звонок, я со всеми общаюсь. Я ни с кем не ругался: ни с «Уфой», ни с «Краснодаром», ни с «Динамо». Газизов мне вообще никогда не звонил», — передает слова Егорова Sport24.

Напомним, ранее «Уфа» осталась недовольна судейством матча против «Ахмата».

СпортФутбол Башкортостан
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