«Уфа» обвинила в поражении судей, выложив в соцсетях пост с хэштегом #ЕгоровУходи
«Уфа» выразила недовольство работой судейской бригады Владислава Безбородова после поражения в матче 12-го тура РПЛ от «Ахмата» (0:1).
Клуб выложил в соцсетях видеоролик со спорными моментами, намекая на возможный пенальти в ворота грозненской команды.
К посту уфимцы добавили хэштег #ЕгоровУходи, который призывает уйти в отставку главу департамента судейства РФС Александра Егорова.СпортФутбол Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым