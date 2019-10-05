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«Уфа» обвинила в поражении судей, выложив в соцсетях пост с хэштегом #ЕгоровУходи

15:34, 05.10.2019
«Уфа» обвинила в поражении судей, выложив в соцсетях пост с хэштегом #ЕгоровУходи
Фото: sport-express.ru

«Уфа» выразила недовольство работой судейской бригады Владислава Безбородова после поражения в матче 12-го тура РПЛ от «Ахмата» (0:1).

Клуб выложил в соцсетях видеоролик со спорными моментами, намекая на возможный пенальти в ворота грозненской команды.

К посту уфимцы добавили хэштег #ЕгоровУходи, который призывает уйти в отставку главу департамента судейства РФС Александра Егорова.

СпортФутбол Башкортостан
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