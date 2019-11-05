Автомобилист добился выплаты по оформленному после ДТП полису ОСАГО

Верховный суд РФ обязал автостраховщика выплатить компенсацию по полису ОСАГО, оформленному уже после ДТП. Таким образом он встал на сторону владелицы автомобиля, в который врезался застрахованный водитель.

Полис был оформлен после аварии, но в бланке значилось, что он начинает действовать с 00.00 даты оформления.

ВС указал, что, согласно закону об ОСАГО, бланк полиса — документ строгой отчетности. И страховщик обеспечивает контроль за использованием бланков страховыми брокерами и страховыми агентами, передает «Российская газета».

Предыдущая инстанция также отмечала, что страховщик не оплачивал сам факт оплаты полиса или его действительность.

Ранее практика оформления полиса после аварии считалась мошенничеством. Для пресечения таких ситуаций в России законодательно ввели период охлаждения для электронных полисов. Теперь они начинают действовать только через три дня после покупки.