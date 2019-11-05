В Татарстане во время Всероссийской переписи населения будут использовать планшеты вместо опросных листов

Фото: Инна Серова

Переписчика узнаем по планшету: акцент во Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, будет сделан на применении новых технологий, сообщила на проходящем в Кабинете министров РТ брифинге руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.

Переписчики вместо бумажных переписных листов в Татарстане будут оснащены планшетами, с помощью которых смогут сразу передавать данные. Кроме того, жители республики смогут самостоятельно пройти перепись на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в МФЦ.

Предыдущая Всероссийская перепись проходила в 2002 году. Тогда в республике только 1100 человек отказались отвечать на вопросы переписного листа, отметил председатель Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что российское правительство утвердило сроки проведения переписи населения в 2020 году — с 1 по 31 октября.

