Казанского поставщика Московского метро будут судить в Лефортово

Фото: "Реальное время" (на фото - представители потерпевшей компании)

Сегодня Московский райсуд Казани постановил направить уголовное дело о поставке видеорегистраторов для Московского метро в Лефортовский суд Москвы. Соответствующее ходатайство было заявлено потерпевшей стороной по делу и удовлетворено, сообщил журналисту «Реального времени» представитель потерпевшей компании «Спектр» из Омска.



В пресс-службе казанского суда подтвердили информацию о судебном решении, уточнив, что защита возражала против изменения подсудности.

Прошлое заседание подсудимый владелец НПФ «Мир» Александр Утеев пропустил по болезни, но сегодня пришел на суд.

Напомним, компания Утеева в 2018 году заключила контракт на 94 млн рублей с ГУП «Московский метрополитен» на поставку 4,7 тысячи нагрудных регистраторов для подземной полиции и оборудования для хранения собранных данных.

Госконтракт был полностью исполнен. Однако фирма «Спектр», что поставляла вышеуказанное оборудование «Миру», своих 88 млн рублей так и не дождалась.

В итоге владельцу и бывшему директору «Мира» предъявили обвинение в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с ущербом в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Вину он не признает.