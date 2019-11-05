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На 44-м году жизни скончался олимпийский чемпион — 1996 по гимнастике Дмитрий Василенко

08:12, 05.11.2019
На 44-м году жизни скончался олимпийский чемпион — 1996 по гимнастике Дмитрий Василенко
Фото: ren.tv

Олимпийский чемпион — 1996 по гимнастике Дмитрий Василенко скончался на 44-м году жизни. Об этом в своем «Инстаграм» сообщил его коллега по сборной четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

«Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал Немов.

В 2008 году у спортсмена был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого спортсмена полностью парализовало. Данная болезнь считается неизлечимой, средняя продолжительность жизни после ее обнаружения составляет 3-5 лет.

Отметим, что Василенко становился победителем Олимпиады в Атланте-1996 в командном многоборье. Кроме этого в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. Основную часть своей жизни после завершения карьеры Василенко провел во Франции, где был женат на француженке.

Спорт
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