На 44-м году жизни скончался олимпийский чемпион — 1996 по гимнастике Дмитрий Василенко

Олимпийский чемпион — 1996 по гимнастике Дмитрий Василенко скончался на 44-м году жизни. Об этом в своем «Инстаграм» сообщил его коллега по сборной четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

«Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал Немов.

В 2008 году у спортсмена был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого спортсмена полностью парализовало. Данная болезнь считается неизлечимой, средняя продолжительность жизни после ее обнаружения составляет 3-5 лет.

Отметим, что Василенко становился победителем Олимпиады в Атланте-1996 в командном многоборье. Кроме этого в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. Основную часть своей жизни после завершения карьеры Василенко провел во Франции, где был женат на француженке.

