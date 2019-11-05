Дмитрий Квартальнов: «У «Ак Барса» получилась тяжелая концовка непростого этапа»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Северсталью» (2:0) прокомментировал итоги матча.

Тяжелая концовка непростого этапа у нас получилась: очень большое количество игр за такое время. Как я сказал, первый период был вязкий — для обеих команд игра была не звенящая что ли. Во втором периоде получилось у нас забить. В третьем периоде много играли в меньшинстве — выстояли, Тимур (Билялов) где-то на последнем рубеже нам помог. Такая тяжелая победная игра.

Очень много штрафных минут. С чем это связано?

Здесь все в совокупности: и усталость, и концентрация, в других моментах где-то соперник заставляет ошибаться, — сказал Квартальнов.