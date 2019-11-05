В России в 2020 году могут ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Закон о налоговых вычетах на расходы граждан на физкультурно-оздоровительные услуги может появиться летом 2020 года.

Новый законопроект внесен в правительство и будет рассмотрен в ближайшее время, пишут «Известия». Согласно ему, можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей.

Так, максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Документ может поступить в Госдуму в декабре, первое чтение может состояться до конца года.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ официально сообщило о новом законе, посвященном пенсионным накоплениям. Ведомство раскрыло некоторые подробности о документе. Граждане будут присоединяться к программе накопительных пенсий на добровольной основе.

