В Kia рассказали о старте продаж кроссовера KX3

Корейский автопроизводитель Kia сообщил, когда начнет принимать заказы на новый компактный кроссовер KX3. Продажи стартуют одновременно с презентацией модели на автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.

Kia KX3 2020 является доработанной модификацией глобального кросса Seltos, который в следующем году появится в России, передает портал njcar.ru. Машины имеют незначительные различия в экстерьере и интерьере, а также в комплектациях.

Длина Kia KX3 — 4 345 мм, ширина — 1 800 мм, высота — 1 645 мм, расстояние между осями — 2 630 мм.

Компактный кроссовер получил 1,5-литровый «атмосферник» на 115 л/с. Также машина оборудована механической коробкой передач или вариатором CVT. Привод предусмотрен только передний.

В Китае эта машина будет стоить от 109 тысяч юаней (чуть меньше 1 млн рублей).