Александр Соболев: «В перерыве в раздевалке «Крыльев» был разговор из-за первого тайма»

Фото: «Спорт-Экспресс»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев подвел итоги матча против «Рубина» (0:0).

— Что случилось в первом тайме? Почему «Крылья» начали игру так, будто перед ними «Зенит»?

— Я не могу ответить на ваш вопрос, не знаю, что с нами произошло. Главное, что перестроились во втором тайме и заиграли по-другому.

— Что позволяет вот так перестроиться?

— В раздевалке был разговор. Поговорили и маленько перестроились. Начали играть иначе, забегали, появились моменты. Стали хорошо играть.

— В последних матчах много забили, ничего не пропустили. Нет нервозности от того, что хотите продолжить приятную серию?

— Нет, я спокоен. Я не стремлюсь забивать. Если сильно хочешь забить, то, наоборот, ничего не получится. А когда ты спокоен, он сам залетит тогда, когда это нужно.



— Можно надеяться, что залетит в следующем матче? Что можете сказать о матче со «Спартаком»?

— Я очень надеюсь, что залетит. У команды «Спартак» новый тренер, новые эмоции у них. Понятно, что глаза горят и будет сложно играть против них.

— Ваш сын уже понимает, чем занимается папа?

— Да. Кричит иногда «Папа, гол!» и понимает все.

— В предыдущих интервью вы говорили, что есть проблемы с коленом. Беспокоит еще травма или уже нет?

— Нет, все отлично.

— Сегодня иногда казалось, что вы с опаской идете в единоборства.

— Вам, наверное, показалось, — приводит слова Соболева корреспондент «Реального времени».