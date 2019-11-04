Александр Соболев: «В перерыве в раздевалке «Крыльев» был разговор из-за первого тайма»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев подвел итоги матча против «Рубина» (0:0).
— Что случилось в первом тайме? Почему «Крылья» начали игру так, будто перед ними «Зенит»?
— Я не могу ответить на ваш вопрос, не знаю, что с нами произошло. Главное, что перестроились во втором тайме и заиграли по-другому.
— Что позволяет вот так перестроиться?
— В раздевалке был разговор. Поговорили и маленько перестроились. Начали играть иначе, забегали, появились моменты. Стали хорошо играть.
— В последних матчах много забили, ничего не пропустили. Нет нервозности от того, что хотите продолжить приятную серию?
— Нет, я спокоен. Я не стремлюсь забивать. Если сильно хочешь забить, то, наоборот, ничего не получится. А когда ты спокоен, он сам залетит тогда, когда это нужно.
— Можно надеяться, что залетит в следующем матче? Что можете сказать о матче со «Спартаком»?
— Я очень надеюсь, что залетит. У команды «Спартак» новый тренер, новые эмоции у них. Понятно, что глаза горят и будет сложно играть против них.
— Ваш сын уже понимает, чем занимается папа?
— Да. Кричит иногда «Папа, гол!» и понимает все.
— В предыдущих интервью вы говорили, что есть проблемы с коленом. Беспокоит еще травма или уже нет?
— Нет, все отлично.
— Сегодня иногда казалось, что вы с опаской идете в единоборства.
— Вам, наверное, показалось, — приводит слова Соболева корреспондент «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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