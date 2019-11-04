СМИ: сбежавший с детьми уфимец склонен к суициду

Житель Уфы Артем Мазов, который сбежал с двумя сыновьями из дома, имеет психологические проблемы. По словам его жены, мужчина склонен к суициду.

«Прямых попыток зафиксировано не было, но он неоднократно высказывал мысли, что хочет покончить с собой. Опять же, это все со слов его супруги», — приводит «Комсомольская правда» слова источника.

Ранее «РИА Новости» сообщали, что мужчина уже после пропажи звонил жене. Они обсуждали вопрос развода. Однако похоже, что речь идет о разговоре сразу после его ухода с детьми. Содержание этого звонка уже пересказывалось уфимскими изданиями: муж спросил, действительно ли жена собралась уходить от него. Получив утвердительный ответ, он бросил трубку и больше не выходил на связь.

Напомним, что пропавших решили искать не только в Башкирии, но и в Татарстане. 37-летний Артем Мазов с двумя сыновьями, 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом, пропали 26 октября вечером.