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Россиянку приговорили к 17 годам тюрьмы в Белоруссии за рекордную партию наркотиков

00:21, 05.11.2019

Суд в Белоруссии приговорил гражданку России к лишению свободы на 17 лет за незаконный оборот наркотических средств. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Подсудимую задержали в мае этого года в пункте пропуска «Домачево» при въезде из Польши в Белоруссию. Сотрудники таможни обнаружили в тайниках ее автомобиля Chrysler 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом 100 кг, а также две упаковки с гашишем весом 357 г.

Как пишет «Интерфакс», это самая крупная партия наркотиков, выявленных на таможенной границе Белоруссии за последние 25 лет.

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