СМИ назвали шесть способов сбросить вес без физических упражнений
Издание Food.News назвало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом.
В первую очередь, издание рекомендует потреблять еду с высоким содержанием белка, далее следует отказ от напитков с высоким содержанием сахара.
Третьей мерой для похудания является так называемое «интервальное голодание»: человек выбирает определённые дни недели или часы в течение дня, когда он не принимает пищу.
Четвертой и пятой мерой издание называет снижение стресса и хороший сон, передает RT. Кроме того, издание рекомендует повысить физическую нагрузку без занятий спортом: например, подниматься по лестнице вместо использования лифта.
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