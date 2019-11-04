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СМИ назвали шесть способов сбросить вес без физических упражнений

23:33, 04.11.2019
СМИ назвали шесть способов сбросить вес без физических упражнений

Издание Food.News назвало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом.

В первую очередь, издание рекомендует потреблять еду с высоким содержанием белка, далее следует отказ от напитков с высоким содержанием сахара.

Третьей мерой для похудания является так называемое «интервальное голодание»: человек выбирает определённые дни недели или часы в течение дня, когда он не принимает пищу.

Четвертой и пятой мерой издание называет снижение стресса и хороший сон, передает RT. Кроме того, издание рекомендует повысить физическую нагрузку без занятий спортом: например, подниматься по лестнице вместо использования лифта.

ОбществоМедицина
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