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Житель Оренбургской области подал иск на 100 триллионов рублей

21:31, 04.11.2019
Житель Оренбургской области подал иск на 100 триллионов рублей
Фото: pixabay.com

В России зарегистрирован рекордный по размеру требований иск о компенсации морального ущерба. Сумма требований составляет 100 триллионов рублей — это больше, чем пять годовых бюджетов страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, иск подал житель Оренбургской области в районный суд по месту жительства. Более того, суд уже отказал ему в удовлетворении исковых требований. При этом в ФССП не назвали ответчика по этому иску.

Напомним, ранее россиянину начислили рекордный транспортный налог за Bentley.

Общество
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