Россиянину начислили рекордный транспортный налог за Bentley

Владелец 608-сильного Bentley Bentayga 2016 года из Новосибирска должен перечислить в государственную казну 273 тыс. рублей. Для региона это рекордная сумма налога, заявили в местном УФНС.

Средняя стоимость такой машины — от 15 млн рублей. При исчислении транспортного налога к нему применили максимальный коэффициент «3».

Помимо него максимально высокие транспортные налоги в городе начислили еще на 53 автомобиля, 21 из которых принадлежат физическим лицам. Так, владелец Mercedes-Benz AMG GLS 63 2017 года выпуска с 585-сильным двигателем заплатит государству 263 тыс. рублей. Как сообщает Cars.Week.Ru, транспортные средства стоят более 3 млн рублей, поэтому налог начисляется с максимальным повышающим коэффициентом от 1,1 до 3,0.

Ранее сообщалось, что в Татарстане и Башкортостане зафиксированы одни из самых высоких ставок транспортного налога.