УНИКС в гостях уступил «Химкам» с разницей очков «минус 26»
УНИКС в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ в гостях крупно уступил подмосковным «Химкам» — 109:83.
Решающей стала первая половина игры, когда казанцы отпустили своего соперника на расстояние в «минус 17» очков. Третья четверть началась с рывка «Химок» 10:0, что окончательно сняло вопросы о победителе матча.
Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 19 очков.
«Химки» — УНИКС — 109:83 (29:16, 28:24, 26:22, 26:21)
«Химки»: Алексей Швед (24 очка), Девин Букер (21), Энтони Гилл (15).
УНИКС: Джамар Смит (19), Эрик Макколлум (18), Артем Клименко (11).СпортБаскетбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым