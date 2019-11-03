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УНИКС в гостях уступил «Химкам» с разницей очков «минус 26»

17:53, 03.11.2019
УНИКС в гостях уступил «Химкам» с разницей очков «минус 26»
Фото: vtb-league.com

УНИКС в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ в гостях крупно уступил подмосковным «Химкам» — 109:83.

Решающей стала первая половина игры, когда казанцы отпустили своего соперника на расстояние в «минус 17» очков. Третья четверть началась с рывка «Химок» 10:0, что окончательно сняло вопросы о победителе матча.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 19 очков.

«Химки» — УНИКС — 109:83 (29:16, 28:24, 26:22, 26:21)

«Химки»: Алексей Швед (24 очка), Девин Букер (21), Энтони Гилл (15).

УНИКС: Джамар Смит (19), Эрик Макколлум (18), Артем Клименко (11).

СпортБаскетбол Татарстан
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