В Курске школьницы осквернили надгробия на кладбище

Фото: скриншот видео

В Курсе подростки осквернили надгробия на местном кладбище. Видеозапись они выложили в Сеть.

На ней видно, как девушки ногами рушат надгробия на кладбище. В социальных сетях действия осквернительниц могил вызвали широкий резонанс.

Их личности установила полиция — это оказались девочки 13,14 и 15 лет.

По предварительным данным, повреждены шесть могил. По признанию злоумышленниц, своими действиями они хотели показать свою «крутизну», пишет РИА Новости.

Как отмечает полиция, возраста уголовной ответственности достигли две из участниц инцидента. Их действиям будет дана правовая оценка, несовершеннолетних поставят на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки мест на челнинском кладбище возле него появится новое. Оно начнет работать уже со следующего года.