Представительница Татарстана стала лучшим водителем такси в России

Представительница Татарстана Луиза Бадреева стала победителем II Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России — 2019» в Сочи. Ранее она также выиграла региональный этап конкурса.

Соревнования состоялись в Олимпийском парке на территории «Сочи Автодром». Участникам предстояло пройти четыре этапа — знание теории, скоростное маневрирование, встреча пассажира с ребенком и условная поездка, а также творческий конкурс, в котором участники должны были креативно представить свой регион, сообщает пресс-служба Минтранса РТ

Вторым на конкурсе стал представитель Чувашии. Тройку замкнул представитель Башкирии.